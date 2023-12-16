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Зинченко назвали единственной слабостью «Арсенала»

Экс-защитник «МЮ» Харгривз назвал Зинченко единственной слабостью «Арсенала»

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Global Look Press

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз подверг критике украинского футболиста лондонского «Арсенала» Александра Зинченко. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Kelly and Wrighty Show.

«Для меня это единственная слабая позиция — левый защитник. Остальная часть команды достаточно хороша, чтобы пойти и выиграть АПЛ», — сказал Харгривз.

Зинченко прошел молодежные команды донецкого «Шахтера», а в 2015 году подписал контракт с «Уфой». Футболисту предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако он отказался. В 2016 году защитник перешел в «Манчестер Сити», но первый сезон провел в голландском ПСВ. Летом 2022 года украинец перешел в «Арсенал». В текущем сезоне на его счету 15 матчей в АПЛ, в которых он отметился голом и результативной передачей.

Ранее главный тренер «Арсенала» Артета призвал любить Зинчнко.

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