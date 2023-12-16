Бывший тренер «Спартака» не теряет надежды на успех команды в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил результаты команды в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что не теряет надежды на успех, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Осталось еще полсезона. Я не теряю надежду на успех», — сказал Рианчо.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к «Зениту».

Ранее «Спартаку» предложили переехать в Санкт-Петербург.