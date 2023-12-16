Авербух заявил, что зрители увидят Костомарова на гала-шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал, что зрители увидят фигуриста Романа Костомарова на гала-шоу, которое состоится 17 декабря в Москве, передает «Спорт-Экспресс».

«Рома действительно будет с нами 17 декабря. Не хочу говорить, что он выйдет на лед на коньках. Но зрители его увидят. Для меня это очень важно. Рома и его жена Оксана Домнина — мои близкие друзья», — сказал Авербух.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее супруга Костомарова рассказала, как фигуристу удалось «выкарабкаться».