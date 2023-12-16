Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Авербух заявил, что зрители увидят Костомарова на гала-шоу

Авербух о Костомарове в гала-шоу: не хочу говорить, что он выйдет на коньках

close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хореограф Илья Авербух рассказал, что зрители увидят фигуриста Романа Костомарова на гала-шоу, которое состоится 17 декабря в Москве, передает «Спорт-Экспресс».

«Рома действительно будет с нами 17 декабря. Не хочу говорить, что он выйдет на лед на коньках. Но зрители его увидят. Для меня это очень важно. Рома и его жена Оксана Домнина — мои близкие друзья», — сказал Авербух.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее супруга Костомарова рассказала, как фигуристу удалось «выкарабкаться».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами