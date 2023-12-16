Монополию УЕФА на футбол назвали незаконной

Глава Европейской футбольной Суперлиги Бернд Райхарт поделился мнением о судебном заседании на котором будет рассмотрен иск в отношении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) на их монополию на проведение футбольных турниров, передает Mundo Deportivo.

«Во всем мире национальные лиги управляются клубами-участниками. Только в Европе клубы не обладают правом голоса. Мы твердо верим в суд и законы Европейского союза», — сказал Райхарт.

Также Райхарт отметил, что после решения суда руководство Суперлиги сможет обнародовать результаты переговоров с представителями различных клубов Европы.

Заседание суда состоится 21 декабря.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее сообщалось, что глава мадридского «Реала» ведет переговоры с европейскими клубами о создании новой Суперлиги.