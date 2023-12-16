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Футболист «Монако» Головин рассказал, с какими эмоциями он приезжает в сборную России

Игрок «Монако» Головин: с огромным удовольствием приезжаю в сборную России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Футболист клуба Лиги 1 «Монако» заявил, что всегда с удовольствием приезжает в сборную России, передает «Спорт-Экспресс».

«Сборная России — это сборная России. Главная команда страны. По большому счету тут больше нечего добавить. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную, работать приятно», — сказал Головин.

27-летний Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее были названы фавориты плей-офф Лиги чемпионов.

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