Выступление россиян на Олимпиаде назвали делом совести каждого спортсмена

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев заявил, что российские атлеты должны выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже, передает «Матч ТВ».

«Насчет ущемления наших спортсменов не знаю. Если дан зеленый свет, поезжайте. При этом важно не изменить себе. Это уже дело совести каждого спортсмена», — сказал Медведев.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Дмитрий Губерниев попросил Олимпийский комитет России (ОКР) быть чуть добрее к российским спортсменам.