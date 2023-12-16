Названа футбольная столица России

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России, передает «Спорт-Экспресс».

«Футбольной столицей России может быть любой город. Все зависит от того, кто выиграл чемпионат. Сейчас это Санкт-Петербург. Если выиграет «Краснодар», то будет Краснодар», — сказал Жирков.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.. Следом за ним идут московские «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Самарские «Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у московского ЦСКА, занимающего восьмое место.

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