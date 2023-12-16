Глава «Реала» ведет переговоры с европейскими клубами о создании новой Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ведет переговоры с 50-60 клубами Европы для создания новой Суперлиги, передает Voz Populi.

Предполагается, что Суперлига будет разделена на три дивизиона, а матчи будут проходить в дни, когда проводятся еврокубки. Важным для создания Евролиги будет являться решение суда Европейского союза о деле по антимонопольному иску против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Если суд признает незаконным монополии УЕФА и ФИФА проводить футбольные турниры, то клубы смогут выбирать, в каком турнире им играть. Заседание по делу состоится 21 декабря 2023 года.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее стал известен рейтинг самых дорогих футбольных лиг в мире.