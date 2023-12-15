Губерниев попросил ОКР быть чуть добрее к российским спортсменам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале попросил Олимпийский комитет России (ОКР) бережнее относиться к своим спортсменам.

По его мнению, слова главы ОКР Станислава Позднякова, объявившего о лишении государственного финансирования тех атлетов, которые планируют отправиться на Игры в Париж, могут внести раскол в российское спортивное общество.

«А мне кажется, что ОКР надо быть добрее. И коли так, Игры дружбы надо переименовывать? В Игры дружбынесовсеми? Нам теперь осталось своих спортсменов разделить на дружественных и недружественных, мда», — заявил журналист.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее стал известен размер единовременных выплат призерам ОИ-2020 и ОИ-2022.