Стал известен размер единовременных выплат призерам ОИ-2020 и ОИ-2022

Олимпийские чемпионы Токио-2020 и Пекина-2022 получат по 500 тысяч рублей от Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве единовременной выплаты. Об этом сообщает Sports.ru.

Cеребряные призеры двух прошедших Олимпиад получат по 350 тысяч, бронзовые — по 250 тысяч. Участники Игр 2020 и 2022 года получат выплату в размере 150 тысяч рублей.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее стали известны топ-3 самых упоминаемых спортсменов России.