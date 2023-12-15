В «Оренбурге» объяснили срыв трансфера Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью порталу «Евро-Футбол.Ру» заявил, что информация о срыве трансфера Лукаса Веры в «Локомотив» является правдой.

«Трансфер Веры сорвался. Почему? Возникли сложности с платежами. Если никто другой не придет за Лукасом, то до лета он останется в «Оренбурге», — заявил Андреев.

30 июля Лукас Вера согласился оформить российское гражданство после матча с казанским «Рубином» (1:1) во втором туре РПЛ. В текущем сезоне РПЛ Вера провел 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с 32 баллами в активе. Следом за ним идут «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Ранее агент Алексей Сафонов заявил, что «Спартаку» нужно избавиться от балласта для трансферов.