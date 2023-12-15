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Тарасова о словах главы ОКР: само по себе заявление ужасное

Тарасова назвала ужасными слова главы ОКР о финансировании нейтральных атлетов

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала ужасным заявление главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о полном отказе от финансирования отечественных спортсменов, которые поедут выступать на Игры в Париже в нейтральном статусе. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Само по себе заявление ужасное, конечно. Почему страна не может поддержать спортсменов, которые выбрали такой путь? Но, думаю, что так надо было сказать из-за условий МОК — если едешь на Олимпиаду, то должен отказаться от ОКР. Скорее всего, так нужно было сказать. У нас в стране много богатых людей, которые помогут спортсменам доехать до Олимпиады», — заявила Тарасова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МОК назвали сектой.

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