Сборная России по футболу может сыграть с участником Евро-2024

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Сербии в 2024 году. Об этом сообщает Tanjug со ссылкой на Футбольную ассоциацию Сербии.

Отмечается, что сербская команда сыграет, только если получит разрешение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Если разрешение дадут, матч состоится 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге. И станет первым для России против европейской команды за два года.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

В сентябре футболисты сборной России до 23 лет провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В июне запланированный сбор не состоялся.

Сборная Сербии пробилась в финальный этап чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Ранее ФИФА второй раз приняла решение в пользу российского клуба.