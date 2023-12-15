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Названы три лучших футболиста «Локомотива» в 2023 году

Тренер Игнатьев назвал Глушенкова, Тикнизяна и Карпукаса лучшими в «Локомотиве»

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев назвал лучших футболистов «железнодорожников» по итогам 2023 года. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Это и Глушенков, Карпукас, Тикнизян. Фрагментами я бы еще назвал Сергея Пиняева, но только в отдельно взятых матчах, на начальном этапе, когда он пришел в команду.

Карпукаса можно назвать и главным открытием в составе «Локомотива» по итогам года, вообще можно какие угодно эпитеты к нему прицепить. Ясно, что это талантливый молодой человек, он стал сильнее, он умеет играть в хороший созидательный футбол», — заявил специалист.

8 декабря красно-зеленые обыграли на своем поле екатеринбургский «Урал» (2:0) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам первой части чемпионата подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидера РПЛ, «Краснодара», на семь баллов.

Ранее был назван самый эффективный клуб РПЛ.

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