Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен самый эффективный клуб РПЛ

Metaratings.ru: «Факел» стал лучшим клубом РПЛ по эффективности трат

close
100%
«ФК «Факел» Воронеж»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Факел» Воронеж»

Metaratings.ru провел исследование, затрагивающее отношение показателей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице к их бюджету, на основе данных из открытых источников.

По подсчетам издания, самым эффективным клубом чемпионата стал воронежский «Факел». Как сообщал генеральный директор команды Роман Асхабадзе, бюджет «Факела» составляет 737 млн рублей. Это самый низкий показатель в лиге. При этом клуб заработал после 18-ти туров 21 очко – на каждый заработанный балл в нынешнем сезоне «Факел» потратил 35 млн рублей.

Это с большим отрывом лучший показатель в чемпионате страны – «Пари Нижний Новгород» тратит почти на 21 млн больше.

Худшей по этому показателю командой РПЛ стал петербургский «Зенит» – бюджет сине-бело-голубых составляет 13,1 млрд рублей, а за 18 туров клуб с берегов Невы набрал 36 очков – 364 млн рублей на один балл.

Матчи 19-го тура чемпионата России пройдут в марте 2024 года.

Ранее ФИФА второй раз приняла решение в пользу российского клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами