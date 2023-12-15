Стал известен самый эффективный клуб РПЛ

Metaratings.ru провел исследование, затрагивающее отношение показателей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице к их бюджету, на основе данных из открытых источников.

По подсчетам издания, самым эффективным клубом чемпионата стал воронежский «Факел». Как сообщал генеральный директор команды Роман Асхабадзе, бюджет «Факела» составляет 737 млн рублей. Это самый низкий показатель в лиге. При этом клуб заработал после 18-ти туров 21 очко – на каждый заработанный балл в нынешнем сезоне «Факел» потратил 35 млн рублей.

Это с большим отрывом лучший показатель в чемпионате страны – «Пари Нижний Новгород» тратит почти на 21 млн больше.

Худшей по этому показателю командой РПЛ стал петербургский «Зенит» – бюджет сине-бело-голубых составляет 13,1 млрд рублей, а за 18 туров клуб с берегов Невы набрал 36 очков – 364 млн рублей на один балл.

Матчи 19-го тура чемпионата России пройдут в марте 2024 года.

Ранее ФИФА второй раз приняла решение в пользу российского клуба.