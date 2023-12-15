Супруга Костомарова рассказала, как фигуристу удалось «выкарабкаться»

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, в подкасте «Произвольная программа» рассказала о времени, когда муж находился в больнице с пневмонией.

«Когда Романа увезли в больницу, мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьезного не произойдет. Но оказалось все совершенно по-другому, оказалось все намного сложнее и тяжелее. И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье — мы его проходим, проживаем, пытаемся принять.

Даже врачи — профеccионалы cвоего дела, говорили: «Нет шанcов. Одна надежда на его cильное cердце, на его борьбу. Еcли организм не cправитcя, мы ничего не cможем cделать». Или потом, когда он уже выкарабкалcя — еcли бы не его желание, его cтремления и его cпортивный организм — тоже ничего не получилоcь бы», — заявила Домнина.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее вратарь ЦСКА восхитилась выходом Костомарова на лед.