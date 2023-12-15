Тренер «Аталанты» назвал роль Миранчука в клубе

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал российского хавбека команды Алексея Миранчука качественным футболистом после матча с польским «Ракувом» в Лиге Европы. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Миранчук и Мурьель организовали гол во второй игре подряд? Из всех наших атакующих футболистов они менее эгоистичны. Это качественные игроки, которые постоянно ищут друг друга на поле.

На них также влияет их физическое состояние. Всякий раз, когда они в хорошей форме, в том числе с точки морального духа, они могут играть важную роль в командной игре, а не просто действовать по одиночке. Например, первый забитый мяч с «Ракувом» можно легко сравнить с тем, что было с «Миланом», — заявил итальянский специалист.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Ракув» — «Аталанта» завершился победой итальянцев со счетом 4:0. Алексей Миранчук отметился результативной передачей на Луиса Мурьеля, который в этой игре отличился дважды. Забитые мячи также на счету Джованни Бонфанти и Шарля Де Кетеларе.

Для Миранчука это результативное действие стало вторым подряд. 9 декабря он отдал голевой пас в матче с «Миланом» (3:2). Тогда также отличился Мурьель.

«Аталанта» уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Миранчук на групповом этапе Лиги Европы провел четыре матча.

Ранее определились все участники плей-офф Лиги Европы.