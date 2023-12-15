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Овечкин продлил свою безголевую серию до 11 матчей

Овечкин не смог отличиться в 11-м матче НХЛ подряд

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Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» принимала на своем льду «Вашингтон Кэпиталз» и одержала победу в серии буллитов со счетом 4:3.

Хозяева открыли счет в начале второго периода, но гости тут же отыгрались. Затем команды дважды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга. Белорусский нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас оформил две результативные передачи.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вновь провел матч без заброшенной шайбы. Для россиянина этот матч стал 11-м подряд без голов.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 26 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает восьмое место в Восточной конференции.

Ранее Овечкина назвали худшей версией самого себя.

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