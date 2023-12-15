Названы фавориты плей-офф Лиги чемпионов

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор выбрал фаворитов плей-офф Лиги чемпионов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я бы не относил «Арсенал» к лидерам турнира. Не думаю, что им хватит обоймы и в чемпионате Англии бороться за первое место, и в Лиге чемпионов далеко пройти. Думаю, что лидерами являются те же команды, что и были в прошлом году: «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария», — сказал Мор.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 участников: «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Барселона». Со вторых мест в раунд плей-офф пробились «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «Лейпциг» и «Порту».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 18 декабря в Ньоне (Швейцария). Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.