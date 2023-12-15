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В Госдуме считают, что в МОК ведут себя беспредельно

Депутат Журова: в МОК сами себя ведут беспредельно и выводят себя на чистую воду

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу отсутствия вины спортсменов в действиях их правительств. Ее слова передает Vprognoze.

«Он же говорит не к нашему правительству, наш президент и правительство не запрещает никому участвовать. Он имеет в виду, что бойкоты в МОК начались по поводу наших шестерых человек. Почему наш президент правильно сказал, что нужно понаблюдать, успокоиться и не делать ажиотаж из этого. Они сами себя ведут беспредельно и выводят себя на чистую воду», — сказала Журова.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Госдуме заявили, что глава МОК Бах прочитал Олимпийскую хартию.

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