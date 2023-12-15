Семин выделил двух футболистов РПЛ в 2023 году

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин отметил двух молодых игроков «Динамо» и ЦСКА после первой половины сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Приятными событиями в 2023 могу назвать — первое место «Краснодара» и два молодых игрока, которые себя ярко проявили. А именно — Тюкавин и Файзуллаев. В этом году меня ничего не разочаровало — чемпионат проходит напряженно, много интересных матчей, каждая команда на сегодняшний день выполняет максимум своих возможностей», — сказал Семин.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В текущем сезоне РПЛ узбекский вингер провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл пять матчей и отдал две голевых передачи.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за новый клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 18 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее Аршавин заявил, что игроки его уровня рождаются в России раз в 50 лет.