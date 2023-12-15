Тарасова рассказала, кто из россиян должен ехать на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила важность высказываний президента России Владимира Путина о выступлении россиян на Олимпийских играх. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«На Олимпиаде каждому будет ясно, что это спортсмен из России. Очень важно, когда об этом высказывается президент. Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас! Сейчас спортсмены заручились поддержкой государства. У нас их никто не отстраняет от Олимпиады. Главное, чтобы этого не сделала принимающая сторона. Тот, кто чувствует, что добьется результатов, должен ехать», — сказала Тарасова.

14 декабря во время прямой линии Путин заявил, что российским спортсменам нужно дать возможность выступить на Олимпиаде, однако, стоит проанализировать условия допуска на турнир.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее сообщалось, что российских атлетов могут обязать сделать биологические паспорта перед Олимпиадой.