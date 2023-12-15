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Аршавин: такой игрок, как я, рождается раз в 50 лет

Аршавин заявил, что игроки его уровня рождаются в России раз в 50 лет

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» ответил на вопрос о воспитании «нового Аршавина» в академии сине-бело-голубых.

«Есть ли мечта воспитать нового Аршавина? Аршавин должен родиться. Ему должны не мешать.

Много факторов должно срастись, чтобы получилось так. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. Именно в России», — сказал Аршавин.

Аршавин является воспитанником петербургской «Смены». В 1999 году он дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее был выбран лучший российский футболист 2023 года.

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