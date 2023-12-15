Избившему судью президенту «Анкарагюджю» вынесли наказание

Фарук Коджа, бывший президент «Анкарагюджю», который после матча чемпионата Турции ударил судью, больше не сможет работать в футболе. Соответствующее решение появилось на официальном сайте Турецкой федерации футбола.

Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации пожизненно отстранил Коджу от футбола, а «Анкарагюджю» оштрафовал на 2 млн лир (€62 800) за этот инцидент плюс 200 тыс. лир (€6280) за поведение фанатов. Также клуб должен будет провести пять матчей без зрителей. Штрафы и дисквалификации получили еще несколько сотрудников «Анкарагюджю».

Фарук Коджа набросился на судью матча с «Ризерспором» Халила Умута Мелера, ударил его кулаком в лицо и повалил на газон. После этого толпа начала избивать судью ногами по голове.

Такую агрессивную реакцию президента «Анкарагюджю» и его коллег вызвал тот факт, что Халил Умут Мелер отменил гол его команды в первом тайме, а во втором показал красную карточку нападающему Али Соу и оставил «Анкарагюджю» в меньшинстве. Несмотря на это, команда была близка к победе, но пропустила на 97-й минуте гол от бывшего нападающего ЦСКА Адольфо Гайча (1:1).

Ранее сообщалось, что прерванный из-за массового избиения судьи чемпионат Турции решили возобновить.