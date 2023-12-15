Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Избившему судью президенту «Анкарагюджю» вынесли наказание

Избившего судью президента «Анкарагюджю» Коджу пожизненно отстранили от футбола

close
100%
Срочный спорт | Sport24' class="item-image" >
Телеграм-канал Срочный спорт | Sport24

Фарук Коджа, бывший президент «Анкарагюджю», который после матча чемпионата Турции ударил судью, больше не сможет работать в футболе. Соответствующее решение появилось на официальном сайте Турецкой федерации футбола.

Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации пожизненно отстранил Коджу от футбола, а «Анкарагюджю» оштрафовал на 2 млн лир (€62 800) за этот инцидент плюс 200 тыс. лир (€6280) за поведение фанатов. Также клуб должен будет провести пять матчей без зрителей. Штрафы и дисквалификации получили еще несколько сотрудников «Анкарагюджю».

Фарук Коджа набросился на судью матча с «Ризерспором» Халила Умута Мелера, ударил его кулаком в лицо и повалил на газон. После этого толпа начала избивать судью ногами по голове.

Такую агрессивную реакцию президента «Анкарагюджю» и его коллег вызвал тот факт, что Халил Умут Мелер отменил гол его команды в первом тайме, а во втором показал красную карточку нападающему Али Соу и оставил «Анкарагюджю» в меньшинстве. Несмотря на это, команда была близка к победе, но пропустила на 97-й минуте гол от бывшего нападающего ЦСКА Адольфо Гайча (1:1).

Ранее сообщалось, что прерванный из-за массового избиения судьи чемпионат Турции решили возобновить.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами