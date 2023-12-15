В «Спартаке» включили игрока «Зенита» в топ-5 лучших футболистов РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев выбрал пятерку лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Как утверждает «Спорт-Экспресс» он назвал лучшим игроком 2023 года в России полузащитника команды Квинси Промеса. Также в его пятерку вошли Александр Головин («Монако», Франция), Клаудиньо («Зенит»), Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (оба «Спартак»).

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В Кубке России голландец провел четыре игры, забив два мяча и сделав два ассиста.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее был выбран лучший российский футболист 2023 года.