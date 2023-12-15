Овечкина назвали худшей версией самого себя

Директор отдела мониторинга европейских игроков портала Elite Prospects Ласси Аланен оценил вероятность того, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. Его слова передает Iltalehti.

«Понятно, что даже на своем нынешнем уровне он будет забивать голы в более быстром темпе, чем в начале сезона.

Он не нашел способов компенсировать свое старение, и теперь он просто худшая версия самого себя. Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Это все еще возможно, хотя и менее вероятно, чем перед началом этого сезона», — сказал Аланен.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее комиссар НХЛ выступил с заявлением по поводу возможного переезда «Вашингтона» в Вирджинию.