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Миранчук отметился результативным действием во втором подряд матче «Аталанты»

Миранчук оформил ассист во втором подряд матче «Аталанты»

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Global Look Press

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы против польского «Ракува» российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей. В первом тайме за итальянцев гол забил Луис Мурьель, которому ассистировал россиянин.

Для Миранчука это результативное действие стало вторым подряд. 9 декабря он отдал голевой пас в матче с «Миланом» (3:2). Тогда также отличился Мурьель.

«Аталанта» уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Миранчук на групповом этапе Лиги Европы провел четыре матча.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду 10 матчей во всех турнирах, оформив две результативных передачи.

Ранее сообщалось, что российский вратарь помог своему клубу выйти в плей-офф Лиги Европы.

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