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Канчельскис рассказал, будет ли уволен тен Хаг с поста главного тренера «МЮ»

Канчельскис считает, что тен Хаг не будет уволен с поста главного тренера «МЮ»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Эрик тен Хаг не будет уволен с поста главного тренера команды, несмотря на неудовлетворительные результаты, передает ODDS.ru.

«Сейчас навряд ли будут изменения в тренерском штабе. Если только в конце сезона. Вроде бы в АПЛ команда поднимается потихоньку. Главное — зацепиться за четвертое место, чтобы играть в Лиге чемпионов», — сказал Канчельскис.

12 декабря «МЮ» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с минимальным счетом 0:1.

В турнирной таблице группы А первое место заняла «Бавария», набрав 16 очков. «Копенгаген» расположился на второй строчке (8). «Галатасарай» закончил групповой этап на третьем месте (5). Теперь команда из Турции сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» замкнул квартет (4).

Ранее «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд.

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