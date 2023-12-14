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Легендарный боец ММА раскрыл значение слова «чушпан» из сериала «Слово пацана»

Боец Шлеменко заявил, что «чушпан» из «Слова пацана» означает «просто лох»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, 39-летний боец из Омска Александр Шлеменко рассказал, что в его детстве в 90-е годы на улице использовали слово «чухан», а не «чушпан». Слова спортсмена приводит «Спорт-экспресс».

«У нас в детстве не было слова «чушпан». Было «чухан». Насколько я понимаю, тех, кого называли «чушпанами» в этом сериале, у нас звали просто лохами. «Чухан» — это был человек, который не имеет авторитета, с которым особо не общаются. У нас это был просто лох», — сказал Шлеменко.

Также боец ММА признался, что пока не нашел времени, чтобы посмотреть сериал «Слово пацана». Однако спортсмен ознакомился с трейлером и короткими роликами на Youtube, так как многие советовали ему посмотреть сериал.

15 декабря Шлеменко даст бой-реванш сербскому спортсмену Александру Иличу, который летом 2022 года нанес ему самое быстрое поражение в карьере — за 22 секунды. Поединок станет главным событием турнира RCC 17 в Екатеринбурге.

Шлеменко одержал в карьере 63 победы и потерпел 15 поражений.

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что «окунулся в кошмар своего детства» из-за сериала «Слово пацана».

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