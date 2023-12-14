Российских атлетов могут обязать сделать биологические паспорта перед Олимпиадой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для нейтральных спортсменов из России перед Олимпиадой 2024 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WADA.

В релизе отмечается, что отдел управления биологическими паспортами россиян полностью управляется аккредитованной WADA лабораторией за пределами России. Отслеживаются все результаты, которые связаны со спортсменами из РФ, в целях выявления возможного замещения образцов мочи, но, несмотря на это, WADA скептически относится к российским спортсменам.

«Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые могут поехать на Игры. Все спортсмены хотят знать, что все их соперники столкнулись с теми же условиями перед ОИ, что и они», — говорится в заявлении.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Стоит отметить, что спортсмены из Израиля поедут на Олимпиаду со своим флагом и гимном, в отличие от россиян.

Ранее в Госдуме заявили, что глава МОК Томас Бах прочитал Олимпийскую хартию.