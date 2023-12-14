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Российских атлетов могут обязать сделать биологические паспорта перед Олимпиадой

WADA предложило ввести биологические паспорта для россиян перед Олимпиадой

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Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для нейтральных спортсменов из России перед Олимпиадой 2024 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WADA.

В релизе отмечается, что отдел управления биологическими паспортами россиян полностью управляется аккредитованной WADA лабораторией за пределами России. Отслеживаются все результаты, которые связаны со спортсменами из РФ, в целях выявления возможного замещения образцов мочи, но, несмотря на это, WADA скептически относится к российским спортсменам.

«Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые могут поехать на Игры. Все спортсмены хотят знать, что все их соперники столкнулись с теми же условиями перед ОИ, что и они», — говорится в заявлении.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Стоит отметить, что спортсмены из Израиля поедут на Олимпиаду со своим флагом и гимном, в отличие от россиян.

Ранее в Госдуме заявили, что глава МОК Томас Бах прочитал Олимпийскую хартию.

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