Женщина-арбитр впервые обслужит матч АПЛ

Судья Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром, которая обслужит матч Английской премьер-лиги (АПЛ), об этом сообщает пресс-служба лондонского «Фулхэма».

Уэлч станет главным арбитром матча, в котором «Фулхэм» примет «Бернли». Игра состоится 23 декабря.

В январе 2022 года Уэлч стала главным арбитром матча четвертого раунда Кубка Англии.

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В турнирной таблице чемпионата Англии «Фулхэм» располагается на десятом месте, набрав 21 очко. «Бернли» располагается на 19 строчке, имея в активе восемь очков. В прошлый раз «Фулхэм» и «Бернли» встречались в мае 2021 года. Тогда «Бернли» победил со счетом 2:0.

На первом месте идет «Ливерпуль», набравший 37 очков. На второй строчке идет лондонский «Арсенал», имеющий в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших бирмингемская «Астон Вилла» (35).

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