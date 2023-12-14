МОК уменьшил количество допущенных до Олимпиады россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил данные о количестве российских спортсменов, которые завоевали квоты для выступления на Олимпийских играх в Париже — 2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МОК.

Изначально, 8 декабря, сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13-го числа пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

«Среди 4600 атлетов со всего мира, которые квалифицировались на Игры в Париже, есть только 11 нейтральных спортсменов (шесть — с российским паспортом и пять — с белорусским), — говорится в пресс-релизе МОК. — Для сравнения: на данный момент на Олимпиаду квалифицировались более 60 украинских спортсменов».

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МОК назвал виды спорта, в которых россияне смогут выступить на Олимпиаде.