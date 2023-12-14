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Семин рассказал, что ему нужно получить тренерскую лицензию

Экс-тренер «Локомотива» Семин: мне нужно получить лицензию

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РИА Новости

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что ему нужно получить лицензию, чтобы возобновить тренерскую работу, передает «Чемпионат».

«Вернуться к тренерству? Во-первых, сейчас нужно еще получить лицензию. Сейчас идет обучение. А дальше жизнь покажет и будем думать», — сказал Семин.

76-летний Семин не работал в клубах с 2021 года, когда он в течение месяца возглавлял команду Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», покинув свой пост по обоюдному согласию сторон.

С «Локомотивом» Семин трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны. Он также работал главным тренером сборной России в 2005 году.

Кроме того, он возглавлял киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу», «Мордовию», «Анжи» и другие команды.

В текущем сезоне чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

Ранее Ольга Смородская заявила, что время Семина уже позади.

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