Семин рассказал, что ему нужно получить тренерскую лицензию

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что ему нужно получить лицензию, чтобы возобновить тренерскую работу, передает «Чемпионат».

«Вернуться к тренерству? Во-первых, сейчас нужно еще получить лицензию. Сейчас идет обучение. А дальше жизнь покажет и будем думать», — сказал Семин.

76-летний Семин не работал в клубах с 2021 года, когда он в течение месяца возглавлял команду Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», покинув свой пост по обоюдному согласию сторон.

С «Локомотивом» Семин трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны. Он также работал главным тренером сборной России в 2005 году.

Кроме того, он возглавлял киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу», «Мордовию», «Анжи» и другие команды.

В текущем сезоне чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

Ранее Ольга Смородская заявила, что время Семина уже позади.