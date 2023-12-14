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В Госдуме отреагировали на слова Путина о решении МОК по условиям допуска россиян на ОИ

Журова: Путин понимает, что условия МОК по допуску россиян могут измениться

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на слова президента России Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже, передает RT.

»Путин прекрасно понимает, что условия допуска россиян к Олимпиаде могут измениться. Стать более жесткими, или, наоборот, вернутся флаг и гимн, и будет жаль, что вся команда отказалась», — сказала Журова.

Во время прямой линии Путин отметил, что нужно внимательно смотреть на условия допуска.

«Спортсмены годами тренируются. Я говорил, что им нужно дать возможность выступить на крупнейших соревнованиях. Наш флаг, не наш — все знают, что это наши спортсмены. Нужно внимательно проанализировать, какие условия предлагает МОК», — сказал Путин.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Всего от России может выступить шесть нейтральных спортсменов.

Ранее министерство спорта Китая запретило своим хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала.

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