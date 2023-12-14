Путин пообещал увеличить поддержку регионального спорта

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заверил, что в будущей президентской программе будет план по увеличению бюджета на спорт в регионах.

«Нужно развивать спорт и все наши программы. В прошлом году выделяли 1,7 млрд на региональный спорт — в этом году даже 700 млн нет. Развитие спорта в новых регионах? Надо обязательно к этому вернуться. Это будет в будущей президентской программе. Мы это сделаем. Что касается конкретно состояния спортшкол Крыма, то мы поможем. Точечную помощь окажем», — сказал Путин.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

Ранее Путин назвал действия международных спортивных чиновников извращением идеи о мире.