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Путин не поддерживает призывы отстранить израильских спортсменов

Путин выступил против отстранения израильских спортсменов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не нужно отстранять израильских спортсменов, несмотря на события в секторе Газа.

«В этой связи, вы сейчас упомянули про Израиль, про израильских спортсменов, несмотря на события, происходящие в Газе, если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики, призван объединять людей», — сказал Путин.

Израильские спортсмены продолжают принимать участие в международных турнирах после обострения военного конфликта в секторе Газа. В некоторых командных видах спорта израильтяне проводят домашние матчи за рубежом.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов. Позже МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Путин назвал действия международных спортивных чиновников извращением идеи о мире.

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