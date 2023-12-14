Путин назвал действия международных спортивных чиновников извращением идеи о мире

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что международные спортивные чиновники своими действиями могут похоронить олимпийское движение.

«Все, что делается в отношении российского спорта — полное извращение идеи «О, спорт, ты мир». Олимпийское движение и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять. Современные чиновники слишком увлеклись бизнесом, попали в зависимость от спонсоров. Но там и внутренних проблем достаточно. Если они будут двигаться и дальше таким образом, то похоронят олимпийское движение. Мне кажется некорректным показывать на кого-то пальцем», — сказал Путин.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Позже в организации уточнили, что шестеро россиян смогут поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Путин ответил, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.