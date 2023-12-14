Названы главные открытия первой части сезона в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко признался, что его очень удивил вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Его слова передает Legalbet.

«Главным открытием сезона лично для меня является Файзуллаев из ЦСКА. По своему набору качеств и игре, которую он показывает в таком возрасте, очень удивил меня этот парнишка. Он хорошо влился в чемпионат России.

Резюмируя, выделил бы трех футболистов, которые стали настоящими открытиями в этом сезоне чемпионата России. Это Файзуллаев, Сперцян и Кассьерра», — сказал Деменко.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл пять матчей и отдал две голевых передачи.

После 18 туров РПЛ ЦСКА, набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» и «Спартака» подешевели больше других в РПЛ.