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Комиссар НХЛ выступил с заявлением по поводу возможного переезда «Вашингтона» в Вирджинию

Комиссар НХЛ Беттмэн опроверг информацию о переезде «Вашингтона» в Вирджинию

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Reuters

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» не переедет в Вирджинию. Его слова передает официальный сайт организации.

«Никто не переезжает. Нам нравится расположение наших клубов. Я знаю, в СМИ обсуждается возможный переезд «Вашингтона» в штат Вирджиния, который находится в четырех милях от их действующей арены», — сказал Беттмэн.

Сейчас «Кэпиталз» играют в центре города на арене «Capital One». Ранее сообщалось, что законодатели штата одобрили проект строительства арены для «Вашингтон Кэпиталз» и «Вашингтон Уизардс», выступающей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Стадион будет размещен в районе Потомак-Ярд в Александрии, являющейся пригородом Вашингтона, и будет располагаться в 15 километрах от «Capital One».

После 25 матчей регулярного чемпионата «Вашингтон», набрав 31 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует в этом дивизионе «Бостон», набравший 40 очков. 15 декабря «Кэпиталз» сыграет с «Филадельфией».

Ранее дубль россиянина помог «Колорадо» разгромить «Баффало».

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