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Фигуристка Медведева сравнила себя с цирковым медведем

Фигуристка Медведева о скалолазании: я как цирковой медведь на велосипеде

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Павел Бедняков/РИА Новости

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в тренировке по спортивному скалолазанию. Видео с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию опубликовано на YouTube-канале Федерации скалолазания России.

«Я как цирковой медведь на велосипеде», — сказала фигуристка, примеряя спортивную экипировку.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название «БеС Комментариев».

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию.

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