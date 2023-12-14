УЕФА запретил польскому клубу проводить ближайшие пять матчей с болельщиками

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал польскую «Легию» на €100 тыс за поведение болельщиков на гостевом матче группового этапа Лиги конференции с «Астон Виллой» и запретил продавать билеты на ближайшие пять выездных матчей. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Оштрафовать «Легию» на 100 тысяч евро и запретить клубу продавать билеты своим болельщикам на следующие пять выездных матчей под эгидой УЕФА за беспорядки, нанесение ущерба, бросание предметов и запуск фейерверков.

Обязать «Легию» в течение 30 дней связаться с «Астон Виллой» для урегулирования ущерба, нанесенного ее болельщиками», — говорится в сообщении.

«Легия» стала второй на групповом этапе Лиги конференций. Первое место заняла «Астон Вилла».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

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