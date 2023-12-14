Футболист признался, что спал с грязной футболкой Месси

Бывший футболист испанского «Эспаньола» Матиас Варгас, ныне выступающий за китайский «Шанхай Порт», рассказал в интервью Fox Sports, что спал с грязной футболкой экс-капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я спал рядом с футболкой Месси два или три месяца, она лежала у моей подушки. Грязная, как была. Я сыграл против него, и мы обменялись майками. Мама сказала: «Давай я постираю». Я сказал ей не трогать ее», — заявил полузащитник.

Варгас выступал за «Эспаньол», и в январе 2020 года ему удалось обменяться с Месси футболками после игры с «Барселоной» (2:2).

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В сезоне МЛС 2023 года «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф турнира.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

В отборе к чемпионату мира 2026 года, который пройдет на полях США, Канады и Мексики, Аргентина идет на первом месте в южноамериканской группе, набрав 15 очков. В прошлом матче Аргентина на выезде обыграла Бразилию со счетом 1:0.

Ранее футболист «Барселоны» заявил, что клуб хотят уничтожить.