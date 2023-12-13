В США рассказали, как Овечкину выйти из депрессии

Журналист официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Розен высказался о слабой результативности нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Линдхольм и Монахан могут управлять игрой — и, честно говоря, просто смена персонала, другой взгляд и набор навыков могут сыграть важную роль для того, чтобы вывести «Кэпиталз» из их депрессии в игре в большинстве, которая длится весь сезон. Если они смогут это сделать, то это выведет и Овечкина из голеадорской депрессии, которая также длится весь сезон», — написал Розен.

В ночь на 11 декабря по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ. Следующую игру «Кэпиталз» проведет 15 декабря против «Филадельфии».

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» Овечкина может переехать из Вашингтона.