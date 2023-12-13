Чемпионка ОИ Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что не сможет выступить на чемпионате России. Ее слова передает РИА Новости.
«У меня сейчас очень плотный график в новогодние праздники, свободных дней вообще нет, поэтому нет возможности туда поехать, но следить буду обязательно», — сказала Щербакова.
Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.
Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.
Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.
Ранее российский фигурист заявил о массовом бойкоте со стороны тренеров.