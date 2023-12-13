«Спартак» может приобрести исключенного из «Бешикташа» футболиста

«Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Бешикташа» и сборной Камеруна Винсента Абубакара. Об этом сообщает Laura Dave Média в соцсетях.

Абубакар был отстранен после игры с «Фенербахче» (1:3), после чего его представители вступили в переговоры со «Спартаком». Российский клуб хочет подписать 31-летнего футболиста зимой. Сообщается, что турецкий клуб готов отпустить камерунского нападающего за €5 млн.

Абубакар перешел в «Бешикташ» из саудовского «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2025 года.

Стоит отметить, что «Спартак» отдал своих двух нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде в аренду в текущем сезоне.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ (38 очков). В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» и «Спартака» подешевели больше других в РПЛ.