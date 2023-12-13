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Прерванный из-за массового избиения судьи чемпионат Турции решили возобновить

Прерванный из-за избиения судьи Мелера чемпионат Турции возобновится 19 декабря

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Abdurrahman Antakyali/Reuters

Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши заявил, что игры национального чемпионата возобновятся 19 декабря. Его слова приводит Spor Haberleri.

Ранее матчи турецкой Суперлиги были приостановлены на неопределенный срок из-за нападения на арбитра Халила Умута Мелера во время встречи 15-го тура между командами «Анкарагюджю» и «Ризеспора», которая состоялась 11 декабря.

«Мы гордимся работой Халила Умута как в нашем национальном чемпионате, так и на международной арене. Инцидент с его избиением — это неприемлемо. Арбитр постепенно идет на поправку. Мы не допустим повторения случившегося и не позволим больше оказывать такое давление на судей. Матчи чемпионата Турции возобновятся 19 декабря», — сказал Бююкэкши.

Напомним, президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа набросился на Халила Умута Мелера, ударил его кулаком в лицо и повалил на газон. После этого толпа начала избивать судью ногами по голове.

Такую агрессивную реакцию президента «Анкарагюджю» и его коллег вызвал тот факт, что Халил Умут Мелер отменил гол его команды в первом тайме, а во втором показал красную карточку нападающему Али Соу и оставил «Анкарагюджю» в меньшинстве. Несмотря на это, команда была близка к победе, но пропустила на 97-й минуте гол от бывшего нападающего ЦСКА Адольфо Гайча (1:1).

Теперь напавшему на судью Фаруку Кодже грозит тюремный срок. Он уже покинул свой пост президента «Анкарагюджю».

Ранее Эрдоган позвонил избитому судье.

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