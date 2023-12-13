Прерванный из-за массового избиения судьи чемпионат Турции решили возобновить

Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши заявил, что игры национального чемпионата возобновятся 19 декабря. Его слова приводит Spor Haberleri.

Ранее матчи турецкой Суперлиги были приостановлены на неопределенный срок из-за нападения на арбитра Халила Умута Мелера во время встречи 15-го тура между командами «Анкарагюджю» и «Ризеспора», которая состоялась 11 декабря.

«Мы гордимся работой Халила Умута как в нашем национальном чемпионате, так и на международной арене. Инцидент с его избиением — это неприемлемо. Арбитр постепенно идет на поправку. Мы не допустим повторения случившегося и не позволим больше оказывать такое давление на судей. Матчи чемпионата Турции возобновятся 19 декабря», — сказал Бююкэкши.

Напомним, президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа набросился на Халила Умута Мелера, ударил его кулаком в лицо и повалил на газон. После этого толпа начала избивать судью ногами по голове.

Такую агрессивную реакцию президента «Анкарагюджю» и его коллег вызвал тот факт, что Халил Умут Мелер отменил гол его команды в первом тайме, а во втором показал красную карточку нападающему Али Соу и оставил «Анкарагюджю» в меньшинстве. Несмотря на это, команда была близка к победе, но пропустила на 97-й минуте гол от бывшего нападающего ЦСКА Адольфо Гайча (1:1).

Теперь напавшему на судью Фаруку Кодже грозит тюремный срок. Он уже покинул свой пост президента «Анкарагюджю».

Ранее Эрдоган позвонил избитому судье.