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«Манчестер Юнайтед» проиграл половину матчей в сезоне

«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 24 официальных матчей в сезоне-2023/24

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Molly Darlington/Reuters

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину матчей в сезоне-2023/24, уступив в 12 официальных встречах из 24 во всех турнирах. Также подопечные Эрика тен Хага одержали 11 побед и один раз сыграли вничью.

12 декабря «красные дьяволы» проиграли мюнхенской «Баварии» в рамках Лиги чемпионов со счетом 0:1, заняли последнее место в группе А и вылетели из еврокубков. Теперь команда продолжает борьбу за титул в Английской премьер-лиге (АПЛ) и в Кубке Англии.

В данный момент «Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ с 27 очками и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 10 баллов.

Следующий матч «Манчестер» проведет 17 декабря в рамках чемпионата Англии. Команда сыграет на выезде против «Ливерпуля».

Ранее «красные дьяволы» установили антирекорд для английских команд на групповом этапе Лиги чемпионов по количеству пропущенных голов. Манкунианцы позволили соперникам отличиться 15 раз.

Ранее определились 14 участников плей-офф Лиги чемпионов.

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