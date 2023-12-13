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«Вашингтон» Овечкина может переехать из Вашингтона

«Вашингтон» Овечкина может переехать на новую арену в 2028 году

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может переехать в Вирджинию, сообщает 7news.

По информации источника, законодатели штата одобрили проект строительства арены для «Вашингтон Кэпиталз» и «Вашингтон Уизардс», выступающем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Стадион будет размещен в районе Потомак-Ярд в Александрии, являющейся пригородом Вашингтона и будет располагаться в 15 километрах от «Кэпитал Уан Арены» — действующем месте проведения домашних игр «Кэпиталз» и «Уизардс».

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее агент Александра Овечкина категорически отказался комментировать провал хоккеиста в НХЛ.

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