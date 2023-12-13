«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в Лиге чемпионов, пропустив 15 мячей на групповой стадии турнира.

По данным Opta Sports, данный результат является не только худшим в истории «красных дьяволов», но и в общем для английских клубов.

12 декабря «МЮ» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» с минимальным счетом 0:1.

В турнирной таблице группы А первое место заняла «Бавария», набрав 16 очков. «Копенгаген» расположился на второй строчке (8). «Галатасарай» закончил групповой этап на третьем месте (5). Теперь команда из Турции сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» замкнул квартет (4).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее стало известно будущее Виктора Гончаренко в «Урале».