Овечкина призвали играть на команду

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников считает, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин должен играть на команду, передает Vprognoze.ru.

«На данный момент «Кэпиталс» выступают лучше, чем в прошлом сезоне. Александр же должен играть на команду. Личных результатов Овечкина ждут российские болельщики», — сказал Кожевников.

В ночь на 11 декабря по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Овечкина назвали обузой для «Вашингтона».